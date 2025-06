Juventus : Kolo Muani et Francisco Conceição présents pour le Mondial des Clubs

Malgré la fin officielle de leurs prêts fixée au 30 juin, Kolo Muani et Francisco Conceição seront bien disponibles pour disputer la Coupe du monde des Clubs avec la Juventus. Le club turinois a confirmé ce vendredi que les deux joueurs, respectivement prêtés par le PSG et le FC Porto, participeront à la compétition, organisée du 14 juin au 13 juillet.

Les Bianconeri évolueront dans un groupe relevé, avec comme adversaires Al-Ain, Wydad Casablanca et Manchester City. Des rencontres qui se disputeront les 18, 22 et 26 juin. À noter qu’en cas de qualification pour la phase finale, qui débutera en juillet, la date réglementaire des prêts de Kolo Muani et Conceição sera alors dépassée.