Mondial 2030 : Luis Figo croit au sacre du Portugal

Le Portugal, l’Espagne et le Maroc font candidature commune pour accueillir la Coupe du Monde en 2030. Un tournoi qui s’annonce exceptionnel puisqu’une partie des matches aura également lieu en Amérique du Sud. Et pour Luis Figo, cette édition 2030 serait la parfaite occasion pour que sa Seleção remporte enfin le titre mondial. C’est ce que le Ballon d’Or 2000 a déclaré dans une interview donnée à Lisbonne à un pool de médias internationaux.

«Le football portugais a un avenir prometteur. La génération actuelle de joueurs est incroyablement talentueuse, et grâce au travail remarquable des centres de formation à travers le pays, nous avons eu un flux constant de jeunes joueurs vraiment talentueux. Il en va de même pour l’Espagne, dont les académies sont réputées dans le monde entier, ainsi que pour le Maroc, qui a investi de manière très intelligente ces dernières années pour offrir de nouvelles opportunités aux jeunes joueurs. Je ne vois aucune raison pour que les trois pays ne soient pas de sérieux prétendants au titre mondial en 2030. Cela dit, j’insiste sur ce point, lors d’une Coupe du monde, la marge entre le succès et l’échec est très mince… Avec la progression du jeu à travers le monde, il est probable que de nombreuses équipes croient fortement dans leur capacité à remporter le tournoi. Et cela devrait nous offrir un spectacle incroyable !»