Algérie : Didier Deschamps a forcé pour Amine Gouiri

Alors que le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi avait annoncé en zone mixte au début du mois de septembre que le changement de nationalité sportive de l’attaquant Amine Gouiri était «réglé d’un point de vue administratif», le premier cape du joueur de l’OGC Nice se fait encore attendre. Nasser Sandjak, ancien sélectionneur des Fennecs, est monté au front pour défendre ce choix et les difficultés du processus : «Moi qui vis et travaille en France, je suis sûr que cette pression exercée sur le petit Amine Gouiri n’est pas due au hasard. Je pense que Didier Deschamps a appelé le Stade Rennais pour dissuader le joueur de rejoindre les rangs de l’Algérie. C’est un entraîneur : quand il veut un joueur, il a sa propre stratégie pour l’attirer chez les Bleus», a estimé l’ancien entraîneur de la JS Kabylie.

La suite après cette publicité

Avant de poursuivre : «On connait la musique, dès que Deschamps a un œil sur un joueur, il use de tous les moyens possibles pour le pousser à rejoindre l’équipe de France. Mais comme Amine Gouiri a déjà son passeport algérien, le sélectionneur français a agi tardivement, c’est du moins ce que je pense. Vous savez, les Français, ils prennent des joueurs aux autres pays et après, ils les jettent ! (…) La venue de Gouiri sera bénéfique pour l’équipe nationale. Le directeur sportif de Rennes dit que le joueur ne lui a rien dit à ce propos. Certainement (que) ce dirigeant se range du côté de son pays et cherche à faire plaisir à Didier Deschamps», a-t-il ajouté