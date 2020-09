Brighton - Chelsea : les compositions probables

La suite après cette publicité

En clôture de cette 1ère journée de Premier League, Chelsea, décidément très dépensier sur le mercato, se déplace sur la pelouse de Brighton. Pour cette rencontre, Frank Lampard devrait aligner un 4-3-3 avec deux recrues dans son onze de départ comme l'indique le Daily Express dans son édition du jour. Ainsi, Caballero prendra place dans les buts. Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso formeront la défense de droite à gauche. Le trio du milieu sera composé de Kanté, Jorginho et Havertz. En attaque, Werner va faire ses grands débuts en pointe et sera accompagné par Pulisic et Mount.

De leur côté, les Seagulls devraient se présenter en 4-4-2. Ryan gardera les cages. Lamptey, Dunk, Veltman et Burn seront les quatre défenseurs alignés de droite à gauche. Au milieu de terrain, Bissouma, Stephens, March et Lallana, qui fera sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, seront chargés d’alimenter Maupay et Connoly en attaque.