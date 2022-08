Naples : la déclaration polémique d'Aurelio De Laurentiis

Habitué à faire parler de lui, le président de Napoli, Aurelio De Laurentiis, se retrouve une nouvelle fois dans l'œil du typhon. Interviewé par le média transalpin Wall Street Italia, l'homme de 73 ans a fait une déclaration des plus polémiques : « Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison. »

Ajoutant que cette nouvelle règle pour son club ne concernerait pas les joueurs qui accepteraient de faire l'impasse sur la compétition, le Napolitain touche une corde sensible, mais partagée par nombre de ses pairs. À Watford par exemple, Ismaila Sarr n'avait, dans un premier temps, pas été autorisé à rejoindre la sélection sénégalaise pour y disputer la dernière coupe d'Afrique des Nations.