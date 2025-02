Nouveau revers juridique pour Dani Alves

Dani Alves est toujours dans le viseur de la justice espagnole. Reconnu coupable d’une agression sexuelle sur une jeune femme dans la discothèque Sutton, à Barcelone, dans la nuit du 31 décembre 2022, le Brésilien a été libéré contre une caution d’un million d’euros en décembre dernier, après avoir passé 14 mois derrière les barreaux. Mais les ennuis ne sont pas terminés pour l’ancien footballeur.

Sport révèle que le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne (TSJC) a rejeté la demande de la défense de l’ex-Barcelonais de réaliser une nouvelle expertise psychologique de la victime. Le tribunal catalan a également refusé d’accepter un nouveau rapport, réalisé par la défense, sur les empreintes digitales trouvées par les Mossos d’Esquadra, police civile de Catalogne, dans les toilettes où l’agression sexuelle a eu lieu. La seule requête acceptée par les magistrats est une preuve documentaire concernant les informations publiées dans les médias pendant l’instruction de l’affaire, sur laquelle aucune information n’a été dévoilée. Pour rappel, Dani Alves s’est vu confisquer ses passeports brésiliens et espagnols, a l’interdiction de quitter le territoire et l’obligation de se présenter chaque semaine devant le tribunal. Une ordonnance d’éloignement et d’interdiction de communication avec la victime a évidemment été prononcée.