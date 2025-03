Serie A : l’Udinese freine la Lazio grâce à un but de Florian Thauvin

Suite de la 28e journée de Serie A. Sur la pelouse du Stade Olympique de Rome, la Lazio et l’Udinese se sont neutralisé (1-1). Les visiteurs ont ouvert le score à la 22e minute grâce au Français Florian Thauvin, qui a repris une volée depuis la surface pour tromper le gardien. Lorenzo Lucca lui a offert une passe décisive, permettant à son équipe de mener 1-0. La Lazio a rapidement réagi avec une belle action de Mattia Zaccagni, qui a éliminé un défenseur avant de tenter sa chance. Cependant, Maduka Okoye a réalisé une superbe parade réflexe pour empêcher l’égalisation (31e).

La pression des Romains a fini par payer à la 32e minute. Alessio Romagnoli a profité d’un ballon mal dégagé dans la surface pour ajuster une frappe imparable dans le coin gauche du but. La Lazio est ainsi revenue à hauteur d’Udinese avant la pause, portant le score à un but partout (32e, 1-1). Malgré plusieurs opportunités et occasions des deux côtés, aucune équipe n’est parvenue à trouver le chemin des filets en seconde période. Au classement, la Lazio reste à la 5e place de Serie A et, de son côté, l’Udinese se positionne à la 10e place.