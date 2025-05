National : l’AS Nancy retrouve la Ligue 2

C’est un duel entre deux situations bien opposées qui nous a été offert en National hier soir. Deux clubs historiques aux destins croisés se retrouvaient, Nancy et Nîmes. Et si la victoire étriquée du premier a envoyé quasi irrémédiablement le second en National 2 pour la première fois de son histoire, ce succès a permis aux Lorrains de décrocher leur retour en Ligue 2, trois ans après l’avoir quittée.

Trois années de galères, durant lesquelles le club a failli être dissous après une relégation sportive en National 2 puis administrative en National 3, la seconde étant finalement annulée après une longue bataille. Revenu au 3e échelon du football français grâce au retour de l’entraîneur mythique du club, Pablo Correa, l’ASNL décroche donc une montée exceptionnelle, et la double même d’un titre de champion de National, la cerise sur le gâteau.