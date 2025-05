Le Paris Saint-Germain ravi de la montée du PFC en Ligue 1

Alors que les deux clubs parisiens évolueront la saison prochaine dans deux stades distants d’à peine quelques dizaines de mètres, voilà maintenant qu’ils le feront dans le même championnat ! En effet, le Paris FC a décroché ce vendredi une promotion dans l’élite qui lui glissait des doigts depuis de nombreuses années. Et pour le PSG, la naissance de cette rivalité locale est une satisfaction.

De plus, les deux propriétaires Nasser Al-Kelaifi et Antoine Arnault se connaissent et s’apprécient, le second se rendant souvent voir des matches du PSG, et ayant été invité à l’inauguration du Campus PSG à Poissy. L’arrivée d’une rivalité parisienne, qui plus est avec un club qui va consentir à de réels investissements avec l’entrée au capital de Red Bull et la famille Arnault, est une bonne chose pour la Ligue 1.