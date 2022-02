Le top 5 des plus gros dépensiers sur le mercato depuis 10 ans

L’Observatoire du football CIES a publié ce lundi un classement des clubs des cinq grands championnats les plus dépensiers sur les dix dernières années. En tête des clubs ayant le solde le plus négatif on retrouve les deux de Manchester, United avec 1075 millions d'euros de déficit, City (984 M€) qui est juste devant le Paris Saint-Germain troisième de ce classement avec un bilan déficitaire de 941 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone (650 M€) et Arsenal (583 M€) complètent ce top 5. On apprend aussi dans se classement que la Ligue 1 fait figure de modèle d'un point de vue financier, puisqu'avec le club de la capitale, seuls Marseille et Nice ont un bilan négatif sur ces dix dernières saisons. Alors qu'en Premier League par exemple, quatorze équipes du championnat sont dans le top 20, et seul Brentford propose un bilan financier positif depuis 2012.