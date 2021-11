Algérie - Burkina Faso : les compositions officielles

L’Algérie reçoit le Burkina Faso ce mardi 16 novembre. Une rencontre qui se joue pour le compte de la 6ᵉ et dernière journée des qualifications de la Coupe du monde 2022, au Qatar. Un match important pour les hommes de Djamel Belmadi puisqu’un simple match nul suffit pour sécuriser la première place du groupe et participer aux barrages.

Pour cette rencontre, l'Algérie se présente dans un 4-4-2. Devant M'Bolhi, titulaire dans les buts, Benayada, Mandi, Benlamri et Bensebaini composent le quatuor défensif, en l'absence d'Atal, blessé avec Nice. Au milieu, Bennacer, Zerrouki, Mahrez et Belaili sont alignés derrière Bounedjah et Slimani, qui occupent la pointe de l'attaque. En face, le Burkina Faso se présente avec un 4-5-1, sans Bertrand Traoré, blessé et absent de ce rassemblement.

Suivez la rencontre en direct commenté

Les compositions officielles

Algérie : M'Bolhi – Benayada, Mandi, Benlamri, Bensebaini – Bennacer, Zerrouki, Mahrez, Belaili - Slimani, Bounedjah

Burkina Faso : Koffi – Kaboré, Dayo, Tapsoba, Yago – Sanogo, Guira, Sangaré, Bayala, Touré – Ouattara.