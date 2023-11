LdC AFC : première victoire pour Marcelo Gallardo et Al-Ittihad

Pour son deuxième match à la tête d’Al-Ittihad, Marcelo Gallardo disputait un match décisif pour la qualification en phase finale de Ligue des champions asiatique contre le club ouzbek d’AGMK. Et sans problème, grâce à un doublé d’Amdallah rapidement avant la pause (2-0, 30e et 34e), Al-Ittihad s’est tranquillement imposé, malgré la réduction du score en fin de match d’AGMK (2-1, 78e).

Grâce à ce premier succès de Marcelo Gallardo à la tête des Jaune et Noir, Al-Ittihad est en tête de son groupe et est assuré de voir les huitièmes de finale avant un dernier match contre Sepahan, lors de l’ultime journée. Pour rappel, Al-Ittihad avait gagné par forfait le match aller contre le club iranien, à la suite d’un imbroglio politique qui avait obligé Karim Benzema et son équipe à quitter le stade.