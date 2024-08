Les compositions probables de Toulouse - OM

Laver ce premier accroc. C’est la mission des joueurs de l’Olympique de Marseille ce samedi soir lors de leur déplacement à Toulouse. Les Phocéens ont déjà besoin de récupérer la victoire une semaine après leur nul inattendu au Vélodrome contre le Stade de Reims. Dans le jeu, ils avaient plutôt donné satisfaction. Les problèmes de finition de Wahi notamment et le réalisme rémois ont fait le reste. C’est donc une équipe très proche qui se présentera au Stadium Municipal sur les coups de 21h dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Attention au Téfécé aussi, toujours à la recherche d’une première victoire dans ce championnat. Après les deux matchs nuls inauguraux contre contre Nantes (0-0) et à Nice (1-1), les Violets auront à cœur d’offrir un succès de prestige à leur public. On devrait retrouver un onze similaire à celui aperçu à l’Allianz Riviera en 3-4-3. Le vice-champion olympique Restes est attendu dans les buts, protégé par une défense à trois composée de Cresswell, Nicolaisen et McKenzie. Kamanzi à droite et Dönnum à gauche sont envisagés dans les rôles de piston, entourant un double-pivot constitué du capitaine Sierro et de Casseres. Devant, Magri en pointe serait épaulé par les animateurs Aboukhlal et Gboho. La dernière recrue Joshua King démarrerait sur le banc.

L’OM est prévenu. Il y aura fort à faire en face même si les hommes de Roberto de Zerbi sont au complet, ou presque. Rulli sera bien sûr dans les buts, à la base de 4-2-3-1. Pour la défense, Murillo devrait à nouveau être préféré à droite, tout comme Merlin à gauche. Pour la charnière en revanche, il y a un petit changement dû à la blessure de Balerdi, le nouveau porteur du brassard depuis le début de la saison. Apparu en difficultés contre Brest il y a deux semaines, Cornelius est annoncé pour remplacer l’Argentin. Il formerait une charnière inédite avec Lillian Brassier, qui a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs face à Reims. Pour le reste, on retrouverait du classique. En l’absence de Balerdi, c’est Kondogbia qui récupérerait le capitanat. Invité au départ avant de convaincre son entraîneur et le club, l’international centrafricain formerait le duo avec Höjbjerg, pour laisser la créativité aux joueurs de devant. Sans surprise, Greenwwod, irrésistible en ce début d’exercice, commencera plutôt couloir droit, avec Luis Henrique, son pendant à gauche. Harit est attendu comme titulaire une nouvelle fois, en soutien de Wahi, dont la performance sera très observée. L’ancien Lensois doit une revanche à ses supporters, qui réclameront très vite l’apparition de Neal Maupay si ça se passe mal.

