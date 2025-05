EdF Espoirs : Gérald Baticle appelle un nouveau renfort pour l’Euro

Confronté aux refus de Lille, Monaco, Rennes et Lorient pour libérer Bouaddi, Akliouche, Jacquet, Kalimuendo et Kroupi (Dilane Bakwa est, lui, blessé), Gérald Baticle navigue à vue. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a convoqué Matthis Abline ces derniers jours pour le stage de préparation à l’Euro. Et ce mercredi, l’ancien entraîneur d’Angers a appelé un nouveau renfort en la personne du Strasbourgeois, Félix Lemaréchal.

«Réunie depuis lundi à Clairefontaine, l’Équipe de France Espoirs a accueilli un renfort, ce mercredi 28 mai. Félix Lemaréchal (21 ans) a été convoqué par Gérald Baticle, le sélectionneur, pour participer au stage de préparation à l’Euro, précu du 11 au 28 juin en Slovaquie. Le milieu de terrain, qui a disputé 27 matches de Ligue 1 avec le RC Strasbourg Alsace (4 buts, 3 passes décisives), vient ainsi garnir la liste désormais composée de 26 joueurs», indique le communiqué de la FFF.