Le Brésil attend déjà Estêvão comme le nouveau Neymar

Avec les exemples de réussite de Gabriel Jesus, Endrick ou encore Luis Guilherme, cédé à West Ham cet été, Palmeiras s’apparente désormais plus à jardin d’Eden qu’à un jardin secret. Redevenu l’une des places fortes du football brésilien ces dernières saisons, le club situé à São Paulo profite aussi des derniers instants de son dernier prodige Estêvão Willian, dit "Messinho", appelé à devenir la nouvelle star de la Seleção et qui s’envolera pour Chelsea l’été prochain.

En attendant, l’attaquant de 17 ans continue de faire tomber les records de précocité à la pelle, avec dans le lot plusieurs marques appartenant jusqu’ici à Neymar. Au mois d’octobre, le fantasque et déroutant ailier droit était devenu le premier U18 à être impliqué dans 18 buts sur une seule et même saison de championnat brésilien, devançant ainsi l’ex-Parisien, resté à 16 au même âge, alors que Vinicius était bloqué à 7. « Félicitations pour le record Estêvão. Continue de briller et d’enchanter tout le monde avec ton football», avait d’ailleurs écrit Neymar sur ses réseaux sociaux. Comme l’appétit vient en mangeant, Estêvão a de nouveau repoussé le record à 20 contributions (12 buts et 8 passes décisives en 27 matches), occupant accessoirement la tête du classement des buteurs du championnat.

Les comparaisons avec Neymar affluent au pays

Forcément, les portes de la Seleção se sont ouvertes à lui avec de telles performances en Serie A brésilienne, un championnat très cher au sélectionneur Dorival, qui avait officié sur une vingtaine de bancs brésiliens avant d’être nommé à la tête de la Canarinha. «Ce qui m’a motivé ? Ses performances sur le terrain, ce qu’il montre. C’est mérité. J’ai toujours investi sur les jeunes joueurs, que ce soit à 16 ou 20 ans. Il émerge et on doit lui faire confiance», avait-il confié au mois de septembre, appelant toutefois à la patience et à la prudence. Il avait quand même accordé à Estêvão une vingtaine de minutes face à l’Équateur, faisant du joueur né en 2007 le deuxième plus jeune international brésilien du XXIe siècle, juste derrière son ex-coéquipier Endrick.

Depuis, les comparaisons avec Neymar continuent d’affluer au pays. «Ils se ressemblent car ils sont tous les deux imprévisibles. Estêvão, c’est Neymar mais de l’autre côté», avait confié Felipe Anderson à L’Équipe. João Paulo Sampaio, entraîneur de l’Académie Palmeiras, a quant à lui indiqué à Marca qu’il était le plus gros prospect aperçu au pays depuis Neymar : «vous le regardez et vous tombez amoureux. Il a encore un long chemin à parcourir pour devenir Neymar, mais, étant si jeune, je ne me souviens pas d’un garçon avec cette qualité. Il est meilleur que Vinicius à 17 ans.» En parcourant les grands sites de sport brésiliens, il est aussi devenu fréquent de voir les noms du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção et celui du nouvel enfant prodige, associés. En octobre, le plus jeune avait d’ailleurs rendu hommage à son idole en reproduisant sa célébration, alors que son retour sur les terrains se faisait de plus en plus pressant : «Neymar est une référence pour moi, un modèle. Je rêve de jouer à ses côtés, qui sait, si Dieu le veut, peut-être en sélection brésilienne», avait-il souhaité.

Chelsea se frotte les mains

Aujourd’hui, c’est évidemment Chelsea qui se félicite pour ce nouveau coup à 60 millions d’euros (34 plus 23 de bonus). «Nous le suivons évidemment et il joue à merveille, mais pour le moment, il est à Palmeiras. On attend son arrivée l’été prochain, mais on est entièrement satisfaits de ce qu’il fait», souriait dernièrement l’entraîneur des Blues, Enzo Maresca. Dans un entretien à The Guardian en octobre, Estêvão avait aussi révélé la nature de ses échanges avec Cole Palmer, visiblement impatient à l’idée de le voir rallier Londres.

«Le lendemain de ma signature à Chelsea, j’ai marqué un but et j’ai célébré comme Cole Palmer… Je l’ai mentionné sur Instagram, il m’a qualifié de "star", j’ai dit qu’il en était aussi une. Puis il a dit que nous allions faire énormément de grandes choses ensemble pour Chelsea.» En attendant, Estevão espère bien greffer un deuxième Brasileirão Assaí (la Serie A brésilienne) à son palmarès. Après le titre de l’an passé, Palmeiras est aujourd’hui 2e, à 4 points du leader Botafogo, et à cinq journées de la fin.