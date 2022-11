Amical (U21) : les Bleuets concèdent un match nul frustrant face à la Norvège

Avant d'affronter les jeunes pousses norvégiennes au stade Michel d'Ornano de Caen, les coéquipiers de Maxence Caqueret restaient sur deux prestations intéressantes lors du dernier rassemblement. Les Bleuets avaient notamment battu l'Allemagne (1-0) et avaient concédé un nul face à la Belgique derrière (2-2). Il s'agissait donc de ne pas trembler et faire le plein de confiance pour préparer de la meilleure des manières l'Euro 2023 qui aura lieu en l'été prochain face à un adversaire direct, les deux équipes étant dans le même groupe. En première période, les Bleuets poussaient et tentaient de trouver la faille mais se heurtaient à un gros mur défensif norvégien.

Les joueurs de Sylvain Ripoll continuaient de mettre la pression sur leurs adversaires et étaient finalement récompensés quelques minutes après la fin du premier quart d'heure. Amine Adli contrôlait de la poitrine une passe de Michael Olise et pouvait ensuite se retourner pour enchaîner avec une puissante frappe qui trompait le portier adverse (17e, 1-0). Le joueur du Bayer Leverkusen ratait de peu le doublé quelques minutes plus tard alors que son tir fuyait le cadre norvégien (22e). Contre le cours du jeu, les Norvégiens se procuraient une belle occasion après la demi-heure de jeu. Adrien Truffert se faisait subtiliser le ballon par Johan Hove ce qui profitait à Christos Zafeiris. Ce dernier pouvait alors enrouler un tir mais c'était sans compter sur l'arrêt de Lucas Chevalier, très vigilant sur sa ligne (35e).

La Norvège égalise contre le cours du jeu

Juste avant la pause, les Bleuets avaient l'occasion de doubler la mise mais se heurtaient à Kristoffer Klaesson et son poteau. Dans un premier temps, Maxence Caqueret armait une frappe puissante vers la droite du but que le portier norvégien repoussait des poings (45e). Dans la foulée, Michael Olise enroulait un tir sublime vers la droite du but mais sa tentative terminait son chemin sur le poteau gauche de Kristoffer Klaesson (45e+1). Au retour des vestiaires, la Norvège était toujours acculée et ne parvenait pas à s'extraire de sa moitié de terrain.

Une dizaine de minutes après la reprise, Michael Olise lancait Arnaud Kalimuendo dont la frappe, dans un angle fermé, était bien repoussée par le gardien norvégien (57e). Le score ne bougeait plus et les Bleuets se dirigeaient vers une victoire tranquille. Mais, sur leur deuxième frappe de la rencontre, les Norvégiens réalisaient le hold-up parfait. Dans l'axe devant la surface, Christos Zafeiris pouvait transmettre à son coéquipier Kristian Arnstad, qui se présentait devant Lucas Chevalier et égalisait d'un tir croisé à ras de terre (83e, 1-1). Une bien mauvaise opération pour les joueurs de Sylvain Ripoll qui n'auront pas fait le plein de confiance alors que les Espoirs retrouveront donc la Norvège dans leur groupe durant l'Euro 2023.