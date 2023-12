Une légende de Liverpool reprend du service en Belgique

Et revoilà Dirk Kuyt ! Après avoir acquis le statut de légende sur les bords de la Mersey en l’espace de six saisons et au sortir de deux expériences à Fenerbahçe et au Feyenoord Rotterdam, l’ex-ailier de Liverpool décidait de raccrocher les crampons en 2017. Mais à l’instar de nombreux joueurs avant lui, l’ex-international batave (104 sélections, 24 buts) n’a pas tiré un trait définitif sur le ballon rond. Reconverti comme entraîneur, le natif de Katwijk s’est offert une première expérience à l’ADO La Haye, qui n’a malheureusement pas eu l’effet escompté. Néanmoins, Dirk Kuyt s’apprête à prendre sa revanche en Belgique. En effet, le Néerlandais est attendu sur le banc du Beerschot VA, co-leader de Challenger Pro League (deuxième division belge). L’homme de 43 ans prend la succession d’Andreas Wieland qui, malgré les bons résultats de son équipe, a décidé de plier bagages pour s’engager prochainement en faveur du LASK Linz (D1 autrichienne).

La suite après cette publicité

«Je suis heureux de signer avec un club qui a une si belle histoire, a déclaré l’ancien Red dans le communiqué du club belge annonçant sa signature. C’est ce que j’aime, les clubs avec une riche tradition et une histoire. J’ai pensé que le Beerschot était la prochaine étape parfaite dans ma carrière. Je suis impatient de commencer ce nouveau défi avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Je suis un entraîneur qui aime le football offensif à haute intensité. À cet égard, je pense que le club du Beerschot me convient parfaitement. Le sang sur les poteaux, tout donner pour gagner un match, c’est ce que je suis en tant que personne. C’est ainsi que j’ai été dans le passé en tant que footballeur, mais c’est aussi ainsi que je suis aujourd’hui en tant qu’entraîneur.»