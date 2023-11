Boca Juniors : bientôt l’heure du départ pour le flop Edinson Cavani ?

Samedi soir, Boca Juniors a vécu une terrible désillusion. Les Xeneizes ont perdu la finale de la Copa Libertadores face à Fluminense (1-2). Une défaite qui fait très mal au club de Juan Roman Riquelme. La C1 sud-américaine était en effet l’un des principaux objectifs d’un groupe mal classé en championnat. Après la défaite, Riquelme a d’ailleurs fait passer un message clair à ses joueurs. « Merci d’avoir redonné espoir aux supporters de Boca. Notre position dans le championnat est honteuse. Nous devons gagner la Coupe d’Argentine. »

Logiquement, le temps des remises en question a sonné. L’entraîneur Jorge Almiron a rapidement tranché concernant son avenir puisqu’il a démissionné dans la foulée. Un départ qui force les supporters porteños à se trouver d’autres coupables. Sans surprise, Edinson Cavani est désormais l’un des éléments pointés du doigt. Titulaire pour cette finale, l’attaquant de 36 ans a été l’un des moins bons de son équipe. Remplacé à la 78e minute, l’Uruguayen a une nouvelle fois déçu. Recrue phare de Boca l’été dernier présentée en grande pompe et à qui le numéro 10 a été donné, El Matador est à la peine.

Une porte de sortie déjà ouverte

Sur ses réseaux sociaux, l’ancien Parisien a bien tenté d’envoyer un message positif aux fans jaune et bleu. « Merci à tous ceux qui étaient présents et à ceux qui n’ont pas pu l’être de nous avoir accompagnés avec leurs pensées. Notre plus grand souhait était le même que le vôtre. Ce groupe avancera uni comme il se doit. Allez Boca ! » Mais ce message n’a fait qu’agacer des supporters remontés contre le faible rendement de leur joueur. Engagé pour être l’arme offensive numéro 1 de l’équipe, Cavani n’a marqué que 3 buts en 14 matches. Pas fameux. Un manque de statistiques qui l’avait d’ailleurs poussé à s’emporter contre la presse. La question de son avenir à la Bombonera se pose donc logiquement. Lié à la formation argentine jusqu’en décembre prochain, Cavani sera-t-il conservé ?

La question mérite d’être posée, car l’Uruguayen n’a pas justifié son statut de joueur le mieux payé de l’effectif (2,6 M€ par an). En Argentine, le débat est ouvert et a même déjà dépassé les frontières du pays. Edgardo Novick, candidat à la présidence de Peñarol, a en effet déclaré dans les colonnes d’El Pais Uruguay qu’il était prêt à sauter sur l’occasion. « Il a un contrat jusqu’en décembre de l’année prochaine avec Boca, puis son contrat se termine. S’il se termine et que Boca ne veut pas de lui, nous avons déjà entamé des négociations pour qu’il vienne jouer à Peñarol en 2025. Si Boca le veut, Peñarol doit faire le maximum et je m’engage personnellement à faire le maximum pour faire venir Cavani en 2025. Ensuite, Peñarol, avec une équipe de stars autour de Cavani qui peut venir et que nous pouvons amener, se battra pour la Copa Libertadores ». Le message est passé.