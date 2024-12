OM : Samir Nasri valide totalement Medhi Benatia

Arrivé en novembre 2023, Mehdi Benatia a su marquer l’Olympique de Marseille, notamment sur ses coups réalisés durant le mercato estival. De quoi convaincre les supporters marseillais, fans de son travail, et Samir Nasri, son ami d’enfance. Pour La Provence - 1899 Le Mag, l’ancien joueur de l’équipe de France a évoqué le travail de Benatia et s’est montré élogieux.

« Je trouve qu’il a fait une super équipe. L’an dernier, on parlait de masse salariale record et de problèmes d’argent. Là, ils ont réduit les dépenses tout en améliorant l’équipe. C’est du bon boulot. L’effectif a été construit par rapport aux besoins du coach, un entraîneur avec une côte folle. On entend souvent les experts dire que Pablo Longoria change les joueurs tous les ans. Mais il change en fonction des besoins de son entraîneur. Cette saison, il fallait avoir un milieu de terrain renforcé et on peut se vanter aujourd’hui d’avoir (Adrien) Rabiot et (Pierre-Émile) Højbjerg, deux internationaux qui auraient pu signer dans n’importe quel club européen. Il y a aussi Mason Greenwood, un pari alors que beaucoup de gens n’auraient pas pris le risque de le faire venir par rapport à sa vie privée. C’est très important de souligner le travail effectué. Maintenant, il faut laisser le temps à l’entraîneur d’inculquer ses principes de jeu. En tout cas, je suis très fier du travail de Medhi et on verra en fin de saison où se place cette équipe », a indiqué l’ancien joueur de Marseille.