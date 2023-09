La grosse mise au point d’Hugo Lloris sur son transfert avorté à Nice

Tottenham a recruté Guglielmo Vicario en provenance d’Empoli lors de ce mercato estival. De son côté, Hugo Lloris n’a pas trouvé de porte de sortie malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens à l’image de Newcastle et de la Lazio. Mais hier, durant les dernières heures du marché des transferts, le tout jeune retraité avec l’équipe de France, encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Spurs, a été approché pour rejoindre Nice, son club formateur. Lors d’une interview accordée à nos confrères de Nice-Matin, le joueur de 36 ans a tenu à réagir à son arrivée avortée sur la Côte d’Azur, là même où il a signé son premier contrat professionnel. «Je prends la parole par souci de transparence. Je tiens ainsi à dissiper toute ambiguïté quant aux événements des dernières heures», commence le Champion du monde 2018 avec les Bleus. Avant d’expliquer les détails de cette opération qui s’est déroulée dans les derniers instants du mercato.

«Hier (vendredi, ndlr), à une heure de la clôture du mercato, je reçois l’appel d’un agent qui évoque la possibilité de rejoindre l’OGC Nice. Les perspectives de jeu et le projet sportif, véritables moteurs de décision pour un joueur, bien au-delà des conditions financières, ne sont pas abordés clairement. Mon parcours professionnel démontre que l’échange, le partage et la construction collective ont toujours forgé mes décisions. Plus encore s’il s’agit de revenir au club qui m’a vu naître et formé. Les supporters, l’équipe et la saison amorcée méritent mieux qu’une décision à l’emporte-pièce sur un coup de fil sans attente ou projet clair à une heure de la clôture du mercato. À un moment où je ne m’attends pas à ça», lâche encore Hugo Lloris avant de conclure sur sa décision : «pour être honnête, je ne pouvais pas m’engager sans cette vision commune partagée au minimum avec le président et l’entraîneur. L’OGC Nice reste et restera un club différent pour moi. C’est ma ville, mon club, mon sang. Un gardien (Marcin Bulka, ndlr) est en place aujourd’hui. Il est sans doute l’un des meilleurs en ce début de saison». Le message est passé !