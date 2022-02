Chelsea-LOSC | Streaming : comment regarder le match en direct

C'est la meilleure période de l'année ! Celle où s'enchaînent les matches à élimination directe en Ligue des Champions. Après une première semaine déjà pleine de chocs, suite et fin des huitièmes de finale aller avec un club français en lice. Il s'agit du LOSC qui va affronter un sacré morceau à Stamford Bridge, à suivre en streaming mardi à 21h. Voici comment regarder cette affiche de Ligue des Champions en direct, en haute définition et en toute légalité !

La France n'est pas habituée à avoir deux équipes qualifiées en huitième de finale. Et pourtant, le LOSC est parvenu à rejoindre le PSG, avec la manière. Car le club nordiste s'est qualifié en terminant premier de son groupe, où l'on retrouvait le FC Séville, Wolfsbourg et le RB Salzbourg, qui a terminé deuxième. Malheureusement pour le Lille, le tirage lui a attribué le champion d'Europe en titre, Chelsea. Rien que ça ! Lille n'aura qu'à piocher dans des souvenirs récents pour se rappeler d'un déplacement à Stamford Bridge. En 2019-2020, il avait hérité des Blues dans sa poule de Ligue des Champions. Avec deux défaites à la clé sur le score de 2-1. Beaucoup de joueurs ont quitté le club, mais certains sont toujours là, comme Celik, Djalo, Xeka, Bamba ou encore le gardien Leo Jardim qui avait remplacé Maignan en cours de match à Stamford Bridge.

L'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec devrait en tout cas s'appuyer sur son schéma en 4-4-2, avec sa solide charnière Fonte-Botman. L'incertitude concerne la présence ou non dès le coup d'envoi de l'international portugais Renato Sanches, qui n'a plus démarré une rencontre depuis le 22 février. En attaque, Jonathan David sera associé à soit Burak Yilmaz, soit à la recrue hivernale Hatem Ben Arfa. Côté Chelsea, le coach Thomas Tuchel aura aussi des choix à faire, sur la tactique de départ puisqu'il a récemment utilisé le 4-3-3, et sur l'identité du remplaçant de Mason Mount, blessé.

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir, une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport mais pas sur beIN Sports qui va diffuser l'autre rencontre Villarreal-Juventus. Depuis le début de la saison, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant Chelsea au LOSC sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Spectacle garanti à Londres, à Stamford Bridge pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison du LOSC, présidé par Olivier Létang, en difficulté en Ligue 1.

Regarder le match de foot Chelsea-LOSC en streaming

Comment regarder le streaming Chelsea-LOSC ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Chelsea vs LOSC directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement dans votre salon assis sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 5G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par l'Espagnol Jesus Gil Manzano. L'arbitre de 38 ans ans n'est pas le plus expérimenté, avec 12 matches de Ligue des Champions arbitrés depuis 2017, mais il prend du galon saison après saison. L’homme en noir a déjà dirigé Chelsea cette saison, en phase de poule lors de la défaite des Blues sur la pelouse de la Juventus. Un premier signe positif pour le LOSC ?

