Mercato : quelle destination pour André Ayew

Après une dernière journée très intense et riche en rebondissements, le mercato estival a fermé ses portes en Europe. Cependant, cela ne veut pas dire que les clubs ne pourront plus enregistrer de joueurs, car il y a encore des joueurs libres à la recherche d’une nouvelle opportunité. Et c’est d’ailleurs le cas de l’ex-attaquant de l’Olympique de Marseille, André Ayew (33 ans). L’international ghanéen (114 sélections, 24 buts) est toujours libre de tout contrat après quasiment six mois passés du côté de Nottingham Forest.

Après deux saisons à Al-Sadd, au Qatar, il avait fait le choix de revenir en Angleterre, début février 2023, où il avait disputé 13 rencontres de Premier League. L’attaquant passé par Swansea ou encore West Ham a retrouvé les chemins de la Premier League, et en six mois passés à Forest, l’entraîneur Steve Cooper, qui avait déjà connu André Ayew à Swansea, avait loué ses qualités peu après son recrutement, devant les médias britanniques.

André Ayew approché en Europe

«André était notre meilleur joueur à Swansea et il avait une grande expérience, nous lui avons donc donné la responsabilité d’être ce joueur et cette personne à Forest. Je me suis beaucoup appuyé sur lui. Nous avons noué une bonne relation. C’est un brillant professionnel», avait-il expliqué, en ajoutant qu’il restait un joueur très respecté par le vestiaire et qui apportait un plus à l’équipe lors des entraînements. En plus de disposer d’une grande expérience à l’international.

Le capitaine des Black Stars pourrait apporter toutes ses qualités à plusieurs équipes européennes en quête d’un renfort de dernière minute. Selon nos informations, André Ayew dispose d’offres de Turquie, d’Arabie saoudite et de MLS mais le Ghanéen aimerait poursuivre sa carrière dans un club du Big 5 en Europe. Le joueur de 33 ans est plus motivé que jamais pour ce type de challenge et a déjà des contacts avec certains clubs. Une belle opportunité à saisir en Europe pour le capitaine emblématique du Ghana, qui vise une belle performance à la Coupe d’Afrique des nations 2023 (Côte d’Ivoire), qui pourrait être son dernier challenge international.