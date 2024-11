Une équipe U18 féminine victime d’insultes racistes et sexistes

Ce samedi un match en U18 féminine en France a dégénéré entre l’US Plaisance-du-Touch qui évolue en Haute-Garonne et Plateau Nestes Football situé dans les Hautes-Pyrénées. En effet, les joueuses de l’US Plaisance-du-Touch auraient été victimes d’insultes sexistes et racistes provenant de supporters adverses comme l’a annoncé le club dans un communiqué : «ce samedi, lors du match opposant nos U18 féminines à l’équipe du Plateau Neste Football à Lannemezan, nos joueuses ont été confrontées à une situation révoltante et inacceptable. En plus d’une rencontre sportive disputée, nos filles ont été victimes d’insultes d’une violence extrême, proférées par le public et les supporters de l’équipe adverse. Des termes dégradants tels que “putes”, “bougnouls”, “négros” ont été lancés, visant non seulement leurs compétences sportives, mais aussi leur sexe, leur origine et leur dignité humaine.»

La suite après cette publicité

Des comportements intolérables et qui n’ont pas leur place dans un terrain de football et plus globalement dans la société que l’US Plaisance-du-Touch a condamné : «l’US Plaisance du Touch se positionne avec la plus grande fermeté contre toutes formes de racisme, de sexisme et de violence. Nous réaffirmons notre engagement à promouvoir un environnement inclusif, respectueux et solidaire, où toutes les personnes, quels que soient leur sexe, leur origine, leur couleur de peau ou leurs croyances, doivent se sentir bienvenues et respectées. Nous condamnons avec force ces actes et demandons que des mesures fermes et rapides soient prises par les instances compétentes afin que ce type de comportement soit sanctionné de manière exemplaire. Les supporters doivent être responsables de leurs actes, et les clubs doivent veiller à ce que des mesures de sécurité et de tolérance zéro contre les discriminations soient mises en place.»