Autriche - France : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce lundi un sacré duel dans le groupe D avec l’entrée de l’équipe de France dans la compétition. Ainsi, les Bleus affrontent l’Autriche dans un match qui sent la poudre. Les joueurs de Ralf Rangnick s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Patrick Pentz comme dernier rempart derrière Stefan Posch, Kevin Danso, Maximilian Wöber et Phillipp Mwene en défense. L’entrejeu est composé de Nicolas Seiwald et Florian Grillitsch. En attaque, Michael Gregoritsch est soutenu par Konrad Laimer, Christoph Baumgartner et Marcel Sabitzer.

De leur côté, les Bleus de Didier Deschamps s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Theo Hernandez. N’Golo Kanté est placé comme sentinelle avec Adrien Rabiot à ses côtés. Devant, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Marcus Thuram sont associés à Kylian Mbappé qui se retrouve en pointe.

Les compositions

Autriche : Pentz - Posch, Danso, Wöber, Mwene - Seiwald, Grillitsch - Laimer, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

France : Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez - Kanté, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Thuram - Mbappé

