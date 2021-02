OM - PSG : Neymar devrait être dans le groupe

Alors que le Paris Saint-Germain annonçait ce matin que Neymar avait été absent de l’entraînement du jour à cause du gastro-entérite, et que Mauricio Pochettino a déclaré en conférence de presse que sa situation sera évaluée demain, Téléfoot La Chaîne annonce que l’attaquant brésilien sera bel et bien du voyage.

Sa présence sur sur la feuille de match n’est pas actée, mais il se déplacera tout de même avec ses coéquipiers jusqu’à Marseille demain matin. Il existe donc une chance de voir l’international auriverde s'illustrer pour le Classique dimanche.