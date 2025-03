PSG, Espagne : Fabian Ruiz lâche ses vérités

Depuis plusieurs mois, Fabián Ruiz affiche un niveau de jeu en nette progression sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Arrivé en 2022 en provenance de Naples, le milieu de terrain espagnol a mis du temps à s’adapter aux exigences du club parisien. Souvent critiqué pour son irrégularité et son manque d’impact dans les moments clés, il semble aujourd’hui avoir trouvé sa place dans l’entrejeu du PSG. Sous les ordres de Luis Enrique, qui apprécie son intelligence tactique et sa polyvalence, Ruiz a gagné en constance et en influence. Sa capacité à réguler le jeu, à casser les lignes par sa qualité de passe et à se projeter vers l’avant lui permet de s’imposer comme un élément clé du système parisien. Son entente avec des joueurs comme Vitinha et Neves contribue à donner au PSG une plus grande maîtrise du milieu de terrain, essentielle dans les grands matchs de Ligue des Champions.

Au-delà de sa régularité retrouvée, Fabián Ruiz se distingue également par une plus grande implication dans le secteur offensif. Autrefois critiqué pour son manque d’efficacité devant le but, il affiche cette saison des statistiques en hausse, avec plusieurs buts marqués et des passes décisives importantes. Son élégance balle au pied et sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un ont également fait parler, notamment lors de son célèbre dribble face à l’Allemagne en sélection, qui a marqué les esprits. Plus confiant, il n’hésite plus à prendre des initiatives et à dicter le tempo du jeu parisien, apportant une alternative précieuse aux circuits de passes habituels menés par les stars offensives du club. Grâce à cette montée en puissance, Fabián Ruiz s’impose comme l’un des grands gagnants du projet de Luis Enrique et pourrait jouer un rôle clé dans la quête des Parisiens pour la Ligue des Champions : «je ne pense généralement pas beaucoup à l’avenir ; je préfère me concentrer sur le présent et m’améliorer chaque jour. Je sais que je peux toujours donner plus de moi-même. Je travaille pour cela à chaque match, à chaque récupération, à la salle de sport… J’essaie toujours d’apporter quelque chose de plus à l’équipe et de m’améliorer petit à petit. Je ne me fixe pas de limites, j’essaie juste de donner le meilleur de moi-même à chaque match».

L’amour fou avec les deux Luis

Dans une récente interview, Fabián Ruiz a exprimé son ressenti sur son parcours avec l’équipe nationale et sur l’impact de son entraîneur, soulignant la reconnaissance de son travail et l’importance des décisions prises par Luis de la Fuente, après notamment les regrets de Luis Enrique de ne pas l’avoir pris pour la Coupe du Monde au Qatar. «Eh bien, la gratitude, car elle reconnaît le travail que je fais. À l’époque, il a décidé de ne pas me prendre et j’ai respecté cela. L’Espagne a beaucoup de joueurs de grande qualité et l’entraîneur doit prendre des décisions. Ce sont des décisions que l’entraîneur doit prendre. Il n’y avait de la place que pour 26. Bien sûr, j’aurais aimé être là, mais nous n’en avons jamais vraiment parlé. J’ai juste essayé de m’améliorer, de faire ce qu’il me demande. Et je pense que ses mots viennent de cet effort. C’est un excellent entraîneur, je l’ai toujours dit. C’est ça le football. Il est venu à Paris et, pendant ces deux années, j’ai beaucoup joué. Son documentaire reflète ce qu’il est, une personne transparente, telle qu’il se montre au quotidien. C’est notre leader, celui qui a fait grandir l’équipe. Nous sommes heureux de l’accueillir».

Fabián Ruiz a également abordé son rôle sur le terrain, mettant en avant l’importance de l’équilibre entre ses responsabilités offensives et défensives, tout en soulignant la bonne entente avec ses coéquipiers, aussi bien en club qu’en sélection. «C’est vrai que les chiffres sont là et c’est bon, pas seulement pour moi, mais aussi pour l’équipe. Laissez la séquence continuer. Nous nous connaissons depuis longtemps. Cela me donne la liberté de me déplacer sur le terrain, toujours dans l’ordre dont l’équipe a besoin. Je me sens très à l’aise avec cette idée. Ils me demandent la même chose dans l’équipe nationale que dans mon équipe : que j’arrive, que je termine. Je travaille à améliorer ma finition, à marquer plus de buts et à terminer les actions lorsque je m’approche de la surface. Mais toujours attentif à défendre, une facette dans laquelle je me sens à l’aise. Tout comme je vais dans la zone adverse pour attaquer, je dois aller dans la nôtre pour aider en défense».

De plus, le milieu espagnol a également évoqué les ambitions du PSG et de l’équipe nationale, soulignant l’importance de maintenir une dynamique de succès et de continuer à évoluer en tant qu’équipe, tout en mettant en avant la cohésion et les exigences imposées par l’entraîneur. «Le PSG est l’une des meilleures équipes d’Europe. L’année dernière, nous avons atteint les demi-finales, maintenant nous sommes en quarts de finale. Avec l’équipe nationale, nous venons de remporter le Championnat d’Europe, ce qui signifie que nous sommes les meilleurs d’Europe. Il n’est donc pas nécessaire de se détendre. Nous devons continuer dans cette dynamique et démontrer que nous sommes parmi les meilleurs. Nous jouons de très bons matchs depuis l’année dernière. Cette saison, nous nous sommes complètement adaptés à ce que voulait le coach. C’est vrai que c’était un changement radical, mais nous sommes en bonne forme, avec de bonnes dispositions, vivants dans toutes les compétitions, et notre objectif est de continuer comme ça pour une année de succès. Nous sommes une équipe et tous les attaquants nous apportent beaucoup, tant offensivement que défensivement. C’est ce que l’entraîneur nous demande : attaquer en défendant en bloc. Ne pas le faire est impensable, car celui qui ne le fait pas ne joue pas. Nous avons un effectif important et lorsque quelqu’un arrive, l’équipe n’en souffre pas». En somme, Fabián Ruiz continue de prouver son importance tant avec le PSG qu’avec l’équipe nationale, incarnant l’esprit de travail collectif et l’ambition de rester au sommet, tout en s’adaptant parfaitement aux exigences de ses entraîneurs.