JO 2024 : Thierry Henry va faire tourner

L’Équipe de France affronte la Nouvelle-Zélande, ce mardi à 19 heures pour le dernier match de poules de ces Jeux Olympiques. Quasiment déjà qualifiés, les hommes de Thierry Henry ne prendront aucun risque face aux Océaniens. Le coach des Espoirs a même déjà annoncé qu’il y aurait du mouvement dans le onze de départ. «On a deux ou trois joueurs qui ont des petits pépins. C’est toujours mieux d’avoir les réservistes sous la main plutôt que de les rappeler au dernier moment. On va voir en fonction de l’évolution des choses dans la journée[…] Il va falloir faire tourner mais on ne s’est pas encore penché sur qui, comment, où, et à quel moment. Mais oui, il y aura des changements», a déclaré Henry au micro de L’Équipe.

À Marseille, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’auront besoin que d’un nul pour terminer premiers de leur groupe et être directement qualifiés en quarts de finale. Après avoir battu les États-Unis (3-0), dans ce même Stade Vélodrome et s’être défait sur le fil de la Guinée (1-0) à Nice, les Bleus sont en très bonne posture avant d’affronter les Néo-Zélandais. Les réservistes Chrislain Matsima et Andy Diouf pourraient profiter de la situation pour glaner quelques minutes avec le groupe.