Trophées UNFP : tous les nommés de la saison 2023/2024

Ligue 1

Meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats : Pierre-Emerick Aubameyang (OM), Ousmane Dembélé (PSG), Pierre Lees-Melou (Brest), Kylian Mbappé (PSG) et Edon Zhegrova (LOSC)

Meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats : Marco Bizot (Brest), Marcin Bulka (Nice), Lucas Chevalier (Lille), Gianluigi Donnarumma (PSG) et Brice Samba (Lens)

Meilleur espoir de Ligue 1 Uber Eats : Eliesse Ben Seghir (Monaco), Rayan Cherki (OL), Désiré Doué (Rennes), Leny Yoro (LOSC), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats : Luka Elsner (Le Havre), Luis Enrique (PSG), Franck Haise (RC Lens, Paulo Fonseca (LOSC) et Éric Roy (Brest)

Ligue 2

Meilleur joueur de Ligue 2 BKT : Himad Abdelli (Angers), Gauthier Hein (Auxerre), Ilan Kebbal (Paris FC), Alexandre Mendy (Caen) et Gaëtan Perrin (Auxerre)

Meilleur gardien de Ligue 2 BKT : Mamadou Samassa (Laval), Brice Maubleu (Grenoble), Gautier Larsonneur (ASSE), Yahya Fofana (Angers) et Donovan Léon (Auxerre)

Meilleur entraîneur de Ligue 2 BKT : Christophe Pélissier (Auxerre), Olivier Frapolli (Laval), Alexandre Dujeux (Angers), Didier Santini (Rodez) et Olivier Dall’Oglio (ASSE)

D1 Arkema

Meilleure joueuse de Division 1 Arkema : Tabitha Chawinga (PSG), GraceGeyoro (PSG), Ada Hegerberg (OL), Lindsey Horan (OL), Sakina Karchaoui (PSG)

Meilleure espoir de Division 1 Arkema : Albert (PSG), Becho (OL), Dumornay (OL), Ribadeira (Paris FC), Samoura (PSG)

Meilleure gardienne de Division 1 Arkema : Christiane Endler (OL), Katarzyna Kiedrzynek (PSG), Chloé N’Gazi (Fleury), Chiamaka Nnadozie (Paris FC) et Kinga Szemik (Reims)

Meilleur joueur français à l’étranger : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Mike Maignan (AC Milan), William Saliba (Arsenal), Aurélien Tchouameni (Real Madrid).