Mauricio Pochettino prolonge avec le PSG !

C'est officiel. Le Paris Saint-Germain vient d'annoncer ce vendredi la prolongation du contrat de son entraîneur argentin Mauricio Pochettino jusqu'en 2023. Arrivé début janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, le coach argentin de 49 ans s'était engagé jusqu'en juin 2022, avec une option d'un an supplémentaire, qui vient donc d'être levée par le club de la capitale. Un nouveau gros coup réalisé par Leonardo dans ce mercato estival 2021 déjà bien agité pour la direction des Rouge et Bleu.

« Arrivé comme entraineur le 2 janvier 2021, Mauricio Pochettino est une figure historique du Paris Saint-Germain, dont il a porté les couleurs de 2001 à 2003 et notamment le brassard de capitaine (...) Lors de ses six premiers mois à la tête de l'effectif parisien, Mauricio Pochettino mène les Rouge et Bleu en demi-finale de la Ligue des Champions, avec des victoires de prestige sur les terrains du FC Barcelone (4-1), en huitième de finale aller, et du Bayern Munich (3-2), en quart de finale aller », précise le communiqué du club parisien.

Pochettino, d'un retour à Tottenham à une prolongation au PSG

L'Argentin s'est également exprimé sur le site officiel du club. «Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff a déclaré Mauricio Pochettino. C'est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. C'est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble. Il y a 20 ans, j'étais capitaine ici, et aujourd'hui je suis le coach de cette équipe... C'est un rêve devenu réalité.»

Fin mai seulement, l'avenir de Mauricio Pochettino au PSG demeurait incertain et un potentiel retour à Tottenham était évoqué. Le lourd recrutement de Leonardo et de la direction parisienne peuvent avoir convaincu le technicien de 49 ans de rester à la tête du club. Pour l'instant, déjà quatre gros noms sont arrivés dans l'effectif parisien, à savoir Georginio Wijnaldum (30 ans), Sergio Ramos (35 ans), Gianluigi Donnarumma (22 ans), tous les trois libres de tout contrat, et Achraf Hakimi (22 ans), recruté en provenance de l'Inter. L'été parisien continue donc de s'agiter !