Mauricio Pochettino veut déjà quitter le PSG !

La suite après cette publicité

Six mois... et puis s'en va ? Mauricio Pochettino, intronisé en début d'année civile pour remplacer Thomas Tuchel, songerait déjà à quitter le Paris SG, explique The Athletic ce jeudi. Comme nous vous l'avions relayé, Tottenham, son ancien club, l'a contacté pour lui proposer un inattendu retour.

Oui mais voilà, selon les informations du média anglais, l'appel du pied des Spurs fait vaciller l'Argentin, qui verrait d'un très bon œil un retour en Angleterre, à Londres, dans le club qu'il a aidé à construire. Les échos venant d'Angleterre expliquent que le natif de Murphy n'a jamais réussi à réellement s'adapter au PSG, malgré une victoire en Coupe de France et un joli parcours en Ligue des Champions (demi-finaliste malheureux contre Manchester City).

Pochettino doit trancher

Il y aurait découvert un environnement très politique comme le décrivait Tuchel quelques semaines avant son licenciement. Le technicien sud-américain vivrait mal sa marge de manœuvre réduite par rapport aux prérogatives qui étaient les siennes du côté de Tottenham. Daniel Levy, désespéré à l'idée de frapper un joli coup pour apaiser la colère de ses fans et tenter de retenir s'il le peut encore son joyau Harry Kane, est prêt à lui dérouler le tapis rouge.

D'après The Athletic, la balle est dans le camp de Pochettino. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le technicien argentin devra démissionner et donc tirer un trait sur sa dernière année de salaire (940 000€ par mois) pour quitter les pensionnaires du Parc des Princes, qui contre toute attente, devront peut-être commencer leur opération reconstruction en se trouvant un nouvel entraîneur. Six mois après seulement...