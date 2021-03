PSG : l'incroyable salaire de Mauricio Pochettino

Officiellement intronisé coach du Paris Saint-Germain le 2 janvier dernier suite au limogeage de Thomas Tuchel à Noël, Mauricio Pochettino a fait son grand retour en Ligue 1, après l’avoir connue en tant que joueur à Paris puis à Bordeaux. Et pour son grand come-back, l’Argentin a réussi à négocier un salaire triple XXL.

En effet, L’Equipe révèle que l’ancien entraîneur de Tottenham touche 940 000€ par mois ! Une rémunération énorme quand on sait que son prédécesseur, Thomas Tuchel était rémunéré à hauteur de 625 000€. Une différence notable (50% en plus). À noter également que Pochettino touche un salaire presque trois fois plus important que le deuxième coach de L1 le mieux payé, Niko Kovac (400 000€ mensuels).