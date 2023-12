La DNCG a enfin tranché pour l’OL !

Mardi 28 novembre, l’Olympique Lyonnais a joué l’un des matches les plus importants de cette saison 2023-24. Ce n’est pas sur le rectangle vert que cette rencontre a eu lieu. En effet, les Gones, bons derniers de Ligue 1 après 13 journées de championnat (un match en retard à rejouer contre l’OM le 6 décembre prochain, ndlr), étaient attendus sur le terrain financier. Depuis plusieurs mois maintenant, le club français est marqué à la culotte par la DNCG. Le 4 juillet dernier, le gendarme financier du football français avait d’ailleurs envoyé un premier coup en encadrant la masse salariale et les indemnités de mutations de l’OL.

La nouvelle direction du club, qui devait justifier un trou d’environ 50 millions d’euros, avait très mal pris cette décision. Après avoir hésité à faire appel, Lyon était passé à l’action. Mais le 18 juillet, la DNCG avait confirmé sa décision en appel. Irrité, John Textor n’a pas compris cette décision. Mais lui, comme tout le club, ont dû faire avec. Cela a eu un impact sur le mercato avec un recrutement low-cost et des manœuvres pour contourner les règles, en témoigne l’arrivée d’Ernest Nuamah, acheté par Molenbeek (autre club de la galaxie Eagle Football) et prêté à l’OL.

La DNCG a livré son verdict

Tout cela n’a pas aidé Lyon, comme l’a souvent rappelé Laurent Blanc. En effet, le club ne s’est pas vraiment renforcé et a perdu plusieurs joueurs titulaires (Barcola, Gusto, Lukeba). Le banc lyonnais s’est aussi affaibli après plusieurs départs de joueurs en fin de contrat (Dembélé, Aouar, etc…). Dans le dur sportivement, l’OL attendait donc ce 28 novembre avec impatience. Présent dans la capitale aux côtés du directeur général d’OL Groupe, Textor, qui a renégocié la dette du club et trouvé un acheteur potentiel pour OL Reign (qui devrait rapporter 53 M€), a été auditionné.

Mais la DNCG a demandé un sursis afin d’avoir d’autres éléments et examiner le dossier lyonnais plus précisément. La réponse du gendarme financier du football tricolore était donc attendue ce mardi 5 décembre. Et la DNCG et l’Olympique Lyonnais ont trouvé un compromis. Si la masse salariale et les indemnités de mutations seront encadrées par le gendarme du football français, l’Olympique Lyonnais pourra néanmoins s’activer cet hiver. «L’OL retrouve sa souplesse budgétaire par l’encadrement DNCG sur un nouveau budget revu à la hausse. L’Olympique Lyonnais prend note de la décision de la DNCG et la remercie d’avoir entendu ses arguments qui lui permettent de retrouver sa souplesse budgétaire.»

«En validant le nouveau budget revu à la hausse qui lui a été présenté par l’Olympique Lyonnnais et en lui demandant simplement de le respecter, la DNCG permet au club de se présenter dans une situation favorable avant le mercato d’hiver de façon à pouvoir consolider son équipe par l’acquisition de nouveaux joueurs» a annoncé ainsi l’Olympique Lyonnais dans un communiqué. Une nouvelle positive pour l’Olympique Lyonnais qui aura la latitude de bouger cet hiver sur le marché des transferts, mais qui devra respecter attentivement le budget qui a été présenté et validé par la DNCG. Un sacré problème en moins pour l’Olympique Lyonnais qui en avait bien besoin.