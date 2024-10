La nouvelle règle surprenante du Ballon d’Or, le PSG entre en négociation avec une star de Liverpool

Grosse surprise pour le lauréat 2024

C’est le jour J ! Ce soir, on connaîtra le successeur de Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or. Une soirée historique pour le football mondial d’autant que c’est la première édition sans Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis 2003. Un nouveau roi va donc être couronné. Parmi les favoris, on retrouve Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodri. Si le journal Marca annonce depuis plusieurs semaines le sacre de Vinicius Jr, ce dernier va devoir attendre d’entendre son nom. Car oui, la particularité de cette édition, c’est que pour la première fois, le vainqueur du plus prestigieux trophée individuel n’a pas été informé. Malgré les nombreuses fuites, le secret du grand gagnant est donc à priori bien gardé.

La suite après cette publicité

Le PSG marche sur les plates-bandes du Real Madrid

Dans l’optique de remplacer Carvajal, gravement blessé, le Real Madrid a fait de Trent Alexander-Arnold sa priorité. Sauf qu’à en croire les informations de Fichajes, le PSG aurait déjà entamé les discussions avec le joueur et ces dernières seraient très avancées. Si cette piste venait à se concrétiser, Achraf Hakimi pourrait avoir du souci à se faire. Véritable référence à son poste en Europe, l’Anglais fait le bonheur de Liverpool depuis 2016. En fin de contrat l’été prochain, TAA représenterait un sacré coup pour n’importe quel cador européen. Cela permettrait tout de même au PSG d’amener de la concurrence dans le couloir droit où Hakimi semble bien seul.

À lire

OM - PSG : l’avis tranché de Daniel Riolo sur la décision de François Letexier

Alerte rouge au Real Madrid

Le Real est dans le dur après l’humiliation 4-0 dans le Clasico face au Barça. Une défaite qui ne passe pas et plonge le Real dans la crise à en croire Mundo Deportivo. Cette humiliation a remis en question la stratégie de Florentino Pérez. Le président serait descendu dans le vestiaire pour pousser une gueulante. Carlo Ancelotti est dans d’ailleurs le premier fautif visé par le boss du Real. La confiance entre Perez et Ancelotti est rompue. La direction est en désaccord avec lui concernant la prolongation de Mendy, le temps de jeu insuffisant d’Arda Guler et Endrick et son utilisation de Jude Bellingham. Le club merengue pense même à la possibilité de remplacer l’Italien à la fin de la saison si rien ne s’arrange. Pour cela, la direction accélère les démarches pour Xabi Alonso selon Sport. Une clause dans le contrat de l’Espagnol existe pour qu’il puisse s’en aller libre l’été prochain de Leverkusen.