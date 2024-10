Ballon d’Or : c’est le grand jour !

Qui remportera ce Ballon d’Or 2024 et succèdera à Lionel Messi comme meilleur joueur de la planète ? On le saura ce soir, à l’occasion de la cérémonie de la plus prestigieuse des distinctions individuelles, où toutes les stars de la planète foot sont attendues. Et cette année, il y a tout de même un peu d’incertitude autour du nom du gagnant, même si Vinicius Jr est le grand favori.

La suite après cette publicité

Auteur d’une saison 2023/2024 brillante avec le Real Madrid, étant plus que décisif dans les sacres du club de la capitale espagnole en Liga et en Ligue des Champions, il semble avoir pris les devants sur son coéquipier et principal concurrent, Jude Bellingham. Même s’il est vrai que les deux hommes n’ont pas été spécialement brillants en sélection pendant les compétitions estivales - avec un avantage pour l’Anglais tout de même - leur production avec le Real Madrid leur garantit une place sur le podium.

À lire

OM - PSG : l’avis tranché de Daniel Riolo sur la décision de François Letexier

Du beau monde attendu

Leur partenaire Dani Carvajal devrait lui aussi être bien positionné. Lui aussi a tout gagné avec les Merengues, et a en plus soulevé l’Euro avec l’Espagne. Le nom de Rodri revient également parmi les outsiders, lui qui a été la pierre angulaire de la Roja et qui a aussi signé une grosse saison en club, avec Manchester City. Le tenant du titre, Lionel Messi, ne figure même pas dans la liste des 30 nommés, tout comme son homologue Cristiano Ronaldo… Quant à Kylian Mbappé, il devrait a priori se contenter d’une place dans le top 10.

La suite après cette publicité

A noter que dans les autres catégories, il devrait y avoir une certaine domination du… FC Barcelone. Chez les femmes, Aitana Bonmati devrait remporter son deuxième Ballon d’Or de rang après avoir une nouvelle fois dominé avec le Barça. Lamine Yamal est lui le favori pour remporter le trophée Kopa récompensant le meilleur U21 de la planète. Le Trophée Yachine devrait en revanche être plus équilibré, alors que Kylian Mbappé devrait récupérer le Trophée Gerd Müller récompensant le meilleur buteur de la saison écoulée, même s’il est à égalité avec Harry Kane (52 buts TCC chacun). Rendez-vous ce soir sur le tapis rouge !