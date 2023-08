Le Bayern prend une décision radicale pour son gardien de but !

La suite après cette publicité

Surprise à Munich ! Manuel Neuer blessé, Yann Sommer parti à l’Inter Milan, le poste de gardien de but reste toujours vacant au Bayern Munich. Les Bavarois ont tenté de se rabattre sur deux autres portiers : Kepa et Yassine Bounou. Mais les choses se sont corsées, car l’Espagnol a rejoint le Real Madrid pour pallier la grave blessure de Thibaut Courtois. En ce qui concerne le Marocain, ardemment courtisé par le Rekordmeister cet été, celui-ci a été davantage convaincu par le projet d’Al Hilal.

En ultime recours, le club allemand a ciblé Stefan Ortega, numéro 2 à Manchester City, en vain. Dos au mur, le champion d’Allemagne en titre semble avoir pris une décision radicale à en croire Bild, ce vendredi, malgré la déclaration en conférence de presse de Thomas Tuchel, indiquant qu’il attendait toujours un nouveau portier, «dans les prochaines semaines.» La réalité est ailleurs.

Le Bayern fait confiance à Ulreich

Selon le média allemand, le Bayern Munich ne serait plus à la recherche d’un numéro 1 d’urgence et envisagerait de faire confiance à l’actuelle doublure de Manuel Neuer, Sven Ulreich. Cette décision aurait été prise à l’issue de la réunion du comité sportif de la direction bavaroise entre Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge et Thomas Tuchel, qui semble satisfait de l’investissement de Sven Ulreich à l’entraînement.

Pour rappel, le portier de 35 ans était aligné dans les buts bavarois lors de la lourde défaite face au RB Leipzig en Supercoupe d’Allemagne (0-3), le week-end dernier. En attendant que Manuel Neuer se remette enfin de sa blessure intervenue en décembre dernier (fracture de la jambe), le natif de Schorndorf devrait être titularisé face au Werder Brême pour la reprise de la Bundesliga, ce vendredi.