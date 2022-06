Equipe de France : Noël Le Graët maintient sa confiance envers Didier Deschamps mais...

La suite après cette publicité

Les acteurs du football l'ont tous dit, cette nouvelle période de matches internationaux au mois de juin était celle de trop. Avec quatre matches à jouer pour la plupart des équipes, voire même cinq pour l'Italie avec la Finalissima perdue contre l'Argentine (0-3), les joueurs ont fini cette saison 2021-2022 épuisé. D'ailleurs, ce rassemblement ne s'est pas très bien passé sur le plan sportif pour l'équipe de France. Tenants du titre, les Bleus ont sombré en Ligue des Nations avec des nuls contre la Croatie (1-1) et l'Autriche (1-1), et deux défaites face au Danemark (1-2) et les Croates au retour (0-1).

Résultat, les champions du Monde 2018 ne peuvent plus se qualifier pour le Final Four et vont donc bientôt perdre leur titre qu'ils venaient de remettre en jeu. De quoi remettre en question l'avenir du Didier Deschamps ? Interrogé par le quotidien L'Equipe après le comité exécutif de la Fédération Française de Football qui s'est tenu vendredi matin, le président de la FFF Noël Le Graët garde toute confiance en son sélectionneur : «Didier n'est pas moins impliqué. La mort de son papa l'a perturbé. Mais il a fait son boulot de sélectionneur normalement. Il n'y a pas de changement. J'ai toute confiance en lui.»

«Il n'y aura pas de prolongation de son contrat avant la compétition»

Sous contrat jusqu'à la fin de saison, à savoir après le Mondial 2022 qui se tiendra au Qatar, Didier Deschamps sera donc encore sur le banc des Tricolores pour cette compétition. Comme l'a expliqué le boss de la FFF, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille va venir le rencontrer à Guingamp pour parler de tout ça, ainsi que de cette Coupe du Monde tant attendue. Mais pour l'avenir de DD et une vraie décision, il faudra attendre. «Pour le moment, on est en harmonie totale. Mais comme je l'ai toujours dit, il n'y aura pas de prolongation de son contrat avant la compétition», a aussi lâché Noël Le Graët au média français.

«Attendons la Coupe du monde (...) Il vaut mieux faire des analyses après la Coupe du monde qu'avant... Si on a gagné, on sortira les trombones. Mais si on a perdu, il faudra peut-être discuter», a-t-il enchaîné concernant l'avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Patience donc, alors que Zinedine Zidane, pisté par le Paris Saint-Germain pour le poste d'entraîneur, a souvent été annoncé comme le successeur de l'ancien milieu défensif.