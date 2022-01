Ligue 1 : vers un report de LOSC-Lorient

Alors que la rencontre entre l'Angers SCO et l'AS Saint-Etienne a déjà été reporté, et que celle entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille pourrait l'être aussi, une autre confrontation de la 20e journée de Ligue 1 pourrait aussi ne pas se jouer ce week-end.

Comme le rapporte le quotidien L'Équipe, LOSC-Lorient devrait aussi être reporté par la Ligue de Football Professionnel après la demande du club breton. Pour rappel, les Merlus comptent 14 cas de Covid-19 (12 joueurs et 2 membres du staff), tandis que les Dogues avaient détecté 7 cas avant la rencontre de Coupe de France contre le RC Lens mardi.