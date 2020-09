PSG : Leonardo a pensé à Lionel Messi

Lionel Messi au PSG ? Désormais, c'est impossible, tout simplement car la star argentine a déjà confirmé que son avenir, du moins proche, s'écrirait à Barcelone. Un départ n'est plus d'actualité, mais la possibilité de le voir sous la tunique parisienne a excité bon nombre de fans.

Interrogé sur le plateau du Canal Football Club à ce sujet, le directeur sportif parisien Leonardo a avoué y avoir pensé, mais sans plus : « Messi ça nous a titillé aussi, c'est un joueur hors norme, dans le football on parle de tout... ». Peut-être l'été prochain, surtout si Messi ne prolonge pas et se retrouve libre de tout contrat, qui sait...