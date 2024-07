Le Trophée des Champions est reporté

Rendez-vous estival habituel, le Trophée des Champions entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe ne se jouera pas cet été. Le duel qui devait opposer le PSG à l’AS Monaco le 8 août prochaiun à Pékin a effectivement été reporté comme l’indique le quotidien L’Equipe. Des problèmes administratifs côté chinois ont obligé la LFP à prendre cette décision.

Cette dernière n’a ainsi jamais eu le feu vert final pour l’organisation de l’évènement, malgré des accords conclus avec un diffuseur et un promoteur. «Initialement programmée le 8 août prochain dans le cadre du soixantième anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, la 29e édition du Trophée des Champions ne pourra pas se tenir à Pékin. La rencontre opposant le Paris Saint-Germain à l’AS Monaco est reportée à une date ultérieure et dans un lieu restant à déterminer», peut-on lire dans un communiqué de la LFP. Reste donc à voir quand il se jouera. La Ligue travaille déjà sur une nouvelle date et un nouveau stade…