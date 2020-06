7 clubs encore en lice pour Adil Aouchiche

Alors qu'une réunion de la dernière chance était prévue en début de semaine entre le PSG et Adil Aouchiche, cette dernière n'a pas eu lieu. Le deuxième meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde U17 va donc quitter son club formateur quelques jours après Tanguy Kouassi. Alors forcément un joueur avec un tel potentiel et avec un statut d'agent libre ne manque pas de prétendants.

Selon nos informations, 7 clubs sont toujours en course pour s'offrir les services du milieu de terrain parisien. Et l'on se dirige vers une bataille franco-allemande. D'un côté, le Stade Rennais, le LOSC et l'AS Saint-Etienne, et de l'autre le Borussia Dortmund, Schalke 04, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. Chaque formation a fait son offre et a tenté de trouver les bons arguments pour convaincre le futur ex-joueur du PSG. Comme depuis le début, Adil Aouchiche et son entourage vont privilégier l'aspect sportif au financier. C'est donc le club qui proposera les meilleures garanties qui devrait l'emporter. Réponse dans les tous prochains jours...