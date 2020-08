LdC : le PSG sanctionné par l'UEFA

Pour la première fois depuis 1995, le PSG disputera une demi-finale de la Ligue des champions. Le champion de France qui a battu l'Atalanta (2-1) lors des quarts de finale, affrontera le RB Leipzig mardi. Mais cette qualification va laisser des traces sur le plan financier pour le club parisien.

Ainsi, l'UEFA via son instance de contrôle, d'éthique et de discipline, a révélé ce vendredi soir avoir infligé une amende de 30 000 euros au Paris SG pour coup d'envoi tardif. Le communiqué précise que c'est Thomas Tuchel qui serait incriminé pour ce retard. Pour rappel, l'entraîneur allemand du club parisien souffre d'une fracture du cinquième métatarse et se déplace en béquilles actuellement...