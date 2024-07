Cette folle rumeur avait dynamité le début du mercato estival et l’issue est désormais bien connue : le légendaire défenseur français, Raphaël Varane (31 ans), a enfin retrouvé un club. C’était une des bonnes affaires de ce mercato et après trois saisons passées du côté de Manchester United, Raphaël Varane a quitté Old Trafford au terme de son contrat. Il était donc à la recherche d’un nouveau, alors que l’hypothèse d’un retour au RC Lens, son club formateur, avait un temps été sur la table. Mais le joueur de 31 ans s’est officiellement envolé vers des terres encore méconnues pour lui, à Côme en Italie.

La suite après cette publicité

«Como 1907 est heureux d’annoncer la signature du défenseur français Raphaël Varane, qui a joué à Manchester United la saison dernière, pour un contrat de deux ans avec option de prolongation. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de sa génération, Varane a remporté trois titres de Liga et quatre Ligues des champions lors de son passage au Real Madrid», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club lombard. L’ancien international des Bleus (93 sélections) a paraphé un contrat de XXXX saisons avec le club lombard. Après la Ligue 1 avec le RC Lens, la Liga avec le Real Madrid et la Premier League avec Manchester United, le natif de Lille va découvrir un quatrième grand championnat, celui de la Serie A sous les couleurs du promu de Côme. Et le projet fou du club lombard commence à prendre forme.

À lire

Côme : Raphaël Varane revient sur son curieux choix

Le projet fou de Côme !

L’attraction principale est la présence sur le banc de Cesc Fabregas, soutenu la saison dernière par le Gallois Osian Roberts et dorénavant sur le point d’obtenir officiellement son diplôme définitif. L’Espagnol, qui a brillé avec le FC Barcelone et Arsenal en tant que joueur, agit comme un véritable aimant pour de nombreux joueurs expérimentés qui voient Côme comme le cadre idéal pour une ultime danse au haut niveau dans les meilleurs championnats européens. Effectivement, après Andrea Belotti dont la signature a été conclue en juin, Alberto Moreno et Pepe Reina ont par exemple emboîté le pas, alors que d’autres joueurs comme Joaquin Correa et Anthony Martial ont été liés au club. Des recrues clairement peu habituelles chez un club qui vient de monter en première division. Raphaël Varane vient ainsi apporter toute son expérience à ce projet ô combien ambitieux. En 2019, seulement deux années après sa rétrogradation en Serie D en raison de la banqueroute, le club de Como récemment refondé est racheté par la société indonésienne Djarum Group dirigée par les frères Michael Hartono et Robert Budi Hartono.

La suite après cette publicité

Selon le dernier classement de Forbes, Como est officiellement - et de très loin - le club italien possédant les propriétaires les plus riches grâce à Robert Budi Hartono (83 ans) dont la richesse personnelle pointe à 24,5 milliards d’euros et Michael Bambang Hartono (84 ans), avec une valeur nette de 23,4 milliards d’euros. Avec une valeur estimée à 47,9 milliards d’euros, Como peut rêver très grand sur les prochaines années, surtout que la fratrie Hartono ne lésine pas sur les investissements et compte poursuivre le développement de l’équipe basée en Lombardie. Investisseurs clairvoyants de la Central Asia Bank, toujours parmi les plus grands producteurs indonésiens de cigarettes aromatisées aux clous de girofle, les frères Hartono sont également les principaux actionnaires de Global Digital Niaga, propriétaire du géant du e-commerce Bligli. Le navire de Fàbregas semble en tout cas entre de bonnes mains et continue son aventure sur les lacs lombards.