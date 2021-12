Drancy : à la découverte de Younes Djebbari, le milieu qui impressionne en U19

RC Lens, US Orléans, Le Havre AC, LOSC et surtout PSG. Le groupe A du Championnat National U19 2021-2022 est bien fourni, avec plusieurs équipes de jeunes de clubs bien connus dans l'Hexagone. Et au milieu de tout ça, une autre formation arrive à tirer son épingle du jeu : la Jeanne d'Arc de Drancy. Classé deuxième à sept points des U19 parisiens coachés par Zoumana Camara, le club francilien fait bien mieux que les équipes des centres de formation de clubs professionnels grâce à un effectif compétitif et bien garni, où l'on y retrouve par exemple Younes Djebbari.

Formé au Stade Lavallois, ce jeune milieu de terrain aujourd'hui âgé de 18 ans, représenté par AMC Sport et Bakari Diawara, enchaîne les kilomètres et les interventions dans l'entrejeu drancéen, où il évolue comme seule sentinelle devant sa défense. Sur quatorze rencontres de championnat, le principal concerné en a disputé neuf, toutes en tant que titulaire, pour quatre buts inscrits et cinq passes décisives. Mais la tâche première d'un numéro 6 n'est pas de marquer et Younes Djebbari sur les pelouses de l'Hexagone, se contentent surtout de réguler le jeu des siens et de faire le boulot défensivement.

Le Séville FC a passé la vitesse supérieure

On l'a par exemple souvent vu faire l'essuie-glace pour stopper les offensives adverses, ou intervenir proprement pour relancer ensuite. Et forcément, avec des recruteurs souvent présents lors des rencontres, le jeune milieu commence à attiser certaines convoitises. Comme l'expliquait récemment Le 10 Sport, des clubs comme Lens, Toulouse, Nîmes ou Valenciennes se sont penchés sur son cas. Mais ce n'est pas tout. Selon nos informations, Younes Djebbari a même passé un essai au VAFC, mais aussi à Bourg-en-Bresse. Et il y a aussi d'autres intérêts.

Toujours en France, Dunkerque est aussi sur le coup, tout comme Lausanne et Yverdon en Suisse. Du côté de l'Espagne, le Séville FC et le Valencia CF se sont aussi penchés sur son cas selon nos informations, et une réunion a même eu lieu avec quelques représentants du club andalou. En attendant, le joueur, sixième du classement des talents Foot National dans le groupe A, continue son travail et a récemment intégré le groupe de National 3. En attendant peut-être le grand saut dans une formation plus huppée.