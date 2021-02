Quels accessoires sont interdits en match ?

À l'heure où toutes les caméras sont braquées sur les footballeurs, bon nombre d'entre eux en profitent pour se montrer avec des accessoires sur les terrains de football qui sont parfois... interdits ! Focus sur les accessoires bannis en match.

Si l'équipement de base du footballeur composé d'un maillot, d'un short, de chaussettes, de protège-tibias et de chaussures, est bien connu de tous, il n'est pas rare de voir des joueurs porter des bandeaux de marque ou des manchons sur les bras comme les joueurs de NBA. Les fans de Cristiano Ronaldo se souviendront également de ses boucles d'oreilles en diamant à Manchester United. Pourtant, contrairement au football américain par exemple, où Odell Beckham Jr avait joué avec une montre Richard Mille à plus de 300 000€ au poignet, il y a moins de liberté au niveau du port des accessoires dans le football. On peut donc se demander ce qui est interdit ou non.

Depuis le 2 juin 1886, c'est IFAB ( International Football Association Board ) qui dicte les règles du football et les fait évoluer. Les accessoires interdits qui seront évoqués au cours de cet article sont directement tirés de la Loi 4 des règles du jeu 2020/2021 de l'IFAB.

Les bijoux

Les bijoux peuvent avoir une valeur sentimentale importante, c'est souvent le cas d'une bague de mariage par exemple. Zinédine Zidane, Rivaldo ou encore Raúl en portaient alors que c'était encore autorisé à l'époque. Depuis, l'accessoire a été banni pour sa dangerosité sur les terrains lors d'échauffourées ou en cas de gonflement du doigt après un contact. Pour échapper au règlement de l'IFAB, certains joueurs comme Sergio Ramos recouvraient leur bague avec du sparadrap afin de la cacher. Aujourd'hui, Lionel Messi porte par exemple sa bague à l'échauffement avant de l'enlever pour le coup d'envoi du match. Les bagues en silicones sont toutefois autorisées.

Les boucles d'oreilles sont également interdites pour des raisons bien plus évidentes tant elles peuvent être dangereuses en cas de coups reçus lors d'un duel aérien par exemple. Diego Maradona en portait une sur l'oreille gauche à l'époque. Cristiano Ronaldo a également joué avec des boucles d'oreilles à Manchester United. David Beckham, véritable star des années 2000, avait toujours des boucles d'oreilles... sauf en match ! D'autres joueurs comme Angel Di Maria, Neymar ou Paul Pogba s'échauffaient régulièrement avec.

La chaîne autour du cou est l'un des accessoires de mode les plus appréciés par tous et certaines stars sont prêtes à mettre des sommes astronomiques pour obtenir les plus belles. Si appréciées des Brésiliens Ronaldinho, Robinho ou encore Adriano, qui en portaient souvent en dehors des matchs, les chaînes ont été totalement bannies des terrains de football, jugées trop dangereuses. Des blessures au cou ou encore des étranglements sont possibles sur chaque duel sur coup de pied arrêté ou duel aérien. En 2018, le défenseur chinois, Wang Shenchao, a été banni 12 mois pour avoir porté une chaîne qu'il avait caché dans sa chaussette lors d'un match contre l'équipe de Myanmar. De quoi refroidir les amoureux de chaînes. Elles n'ont pas leur place sur un terrain de football !

Les montres et les bracelets - même ceux en plastique - sont également interdits pour éviter des coups qui peuvent arriver à tout moment au cours d'une action, même s'ils sont involontaires. Seuls les arbitres ont le droit de porter une montre puisqu'elle est utile au bon déroulement du match. Plus précisément, la loi 4 de l'IFAB stipule que si un joueur porte ou utilise un article ou un bijou non autorisé ou dangereux, l’arbitre doit : 1) ordonner au joueur d’ôter l’article, 2) de quitter le terrain au prochain arrêt de jeu s’il ne peut pas ou ne veut pas s’exécuter. Un joueur refusant d’obtempérer ou remettant l’article doit être averti.

Les collants ou cuissards

En période hivernale, de nombreux joueurs mettent un sous-maillot à manches longues ou à manches courtes pour avoir moins froid. La condition du port de ces sous-maillots est la suivante : les manches doivent être de la même couleur que celles du maillot du club.

Cette règle s'applique aussi au bas du corps avec les cuissards et les sur-chaussettes qui doivent absolument être de la même couleur que le short et les chaussettes du club. Avant la saison 2009/2010, les sur-chaussettes étaient autorisées, peu importe leurs couleurs.

Les casquettes

Utilisées dans la vie de tous les jours, les casquettes peuvent également être portées sur les terrains de football mais uniquement par les gardiens de but ! Interdites pour les joueurs de champ qui ont tendance à jouer de nombreux duels aériens et qui pourraient se blesser, les casquettes demeurent autorisées pour les gardiens en cas de forte luminosité qui pourrait leur obstruer la vue. Les casquettes ont tout de même tendance à être de moins en moins présentes au fil des années. Oliver Kahn, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, ou encore Samir Handanovič, plus récemment, portaient régulièrement des casquettes.

Les bandeaux

À l'instar de la NBA, les bandeaux sont très appréciés des joueurs et notamment d'Allan Saint-Maximin ou encore Neymar. Portés par les joueurs aux cheveux longs - comme Antoine Griezmann - pour éviter de jouer avec les cheveux dans les yeux, les bandeaux sont devenus un bon moyen de mettre des marques en avant au fil des années. Allan Saint-Maximin et Neymar en ont ainsi profité pour porter des bandeaux Gucci, Balmain ou Nike. Le Français a même eu droit à une chanson spéciale de la part des supporters de Newcastle, faisant notamment référence à son bandeau Gucci. Depuis, les marques ne doivent pas être visibles sur les bandeaux sous peine d'enfreindre le règlement. Les joueurs doivent donc porter des bandeaux classiques, les marques étant bannies.

Les lunettes

Edgar Davids et ses légendaires lunettes sont une forme d'exception à la règle. Les lunettes classiques sont interdites sur les terrains de football car elles peuvent nuire au joueur qui les porte et à ses adversaires. Il n'y a qu'en cas d'obligation médicale que les joueurs ont le droit de porter des lunettes qui sont évidemment adaptées au sport. C'est pourquoi Edgar Davids portait des lunettes. En 1999, le milieu de terrain hollandais apprenait qu'il était atteint d'un glaucome, une maladie dégénérative du nerf optique, entraînant la perte progressive de la vision. Suite à cela, il a dû impérativement porter des lunettes pour poursuivre sa carrière.

Le bonnet

Accessoire indispensable pendant l'hiver et présent à tous les entraînements de football comme dans la vie de tous les jours, le bonnet est pourtant interdit en match. Contrairement à la casquette, le bonnet est totalement banni. Même les gardiens ne peuvent pas en porter. À l'époque des Galactiques du Real Madrid, David Beckham aurait pourtant bien aimé jouer avec un bonnet après s'être fait « la boule à Z » comme son coéquipier Zinédine Zidane, subissant les moqueries du groupe merengue dès qu'il enlevait son bonnet !

Les équipements de protection

Les équipements de protection tels que les casques, les masques, les genouillères ou encore les coudières sont autorisés uniquement s'ils sont rembourrés et conçus avec des matériaux souples et légers. Aucun joueur ne peut donc porter un masque ou un casque pour le plaisir et le style, il faut une raison médicale. Petr Cech ou Christian Chivu, ancien défenseur de l'Inter Milan, ont par exemple subi de graves blessures au niveau de la tête avant de porter leur casque pour le reste de leur carrière.

Instauré par Allen Iverson dans les années 2000 en NBA, le manchon de compression au niveau des bras est devenu une mode aux États-Unis. Une mode aujourd'hui suivie par Paul Pogba qui en porte régulièrement. Tout comme les cuissards ou les collants, les manchons doivent être de la même couleur que le maillot selon les règles de l'IFAB. En cas de couleur différente, le manchon est interdit.

Les t-shirt sous le maillot

Si tout le monde a en tête le « WHY ALWAYS ME » de Mario Balotelli lors du derby de Manchester ou le message de Frank Ribéry à son ami Thierry Gilardi suite à son décès et plus récemment l'hommage de Lionel Messi à Diego Maradona, ces gestes sont pourtant interdits dans le football.

L'IFAB n'autorise pas le fait d'enlever son maillot, encore moins pour mettre en avant un t-shirt avec un message. Un carton jaune est automatiquement appliqué à un joueur qui enlève son maillot. Et ce n'est pas la peine d'essayer de contourner le règlement. Le Français Eric Hassli a déjà essayé en MLS en enlevant son maillot pour le jeter dans la foule après un but alors qu'il portait exactement le même maillot en-dessous, l'arbitre lui a tout de même donné un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion.

Le couvre-chef

Le 1er mars 2014, l'IFAB valide définitivement la possibilité pour les femmes de porter un voile lors de compétitions officielles alors que l'hijab était banni depuis 2007. En 2007, Asamahan Mansour, 11 ans, d’Ottawa, a été bannie par la Fédération de football du Québec parce qu'elle portait un couvre-chef. La fédération avait alors mentionné leur dangerosité, pouvant entraîner l’étouffement, voire l’étranglement. Le voile est aujourd'hui en partie autorisé grâce aux autorités iraniennes qui ont poussé pour son retour avec le support de la confédération asiatique de football par l'intermédiaire du vice-président de la FIFA, le prince Al Bin Al Hussein, considérant que c'était injuste pour les femmes musulmanes de ne pas pouvoir jouer parce qu'il était interdit.

Pour être autorisé, toutes les joueuses doivent porter un foulard de la même couleur et il ne doit pas être attaché au maillot.

Le cache-cou

Le port de cache-cou est interdit en match par l'IFAB depuis 2011 - alors qu'il commençait à être en vogue - puisqu’il peut présenter un danger pour son possesseur. En effet l'adversaire peut facilement le retenir au niveau du cou. Cet accessoire est interdit pour des raisons semblables aux chaînes. Souvent porté par Neymar à l'entraînement, le cache-cou est autorisé lors des échauffements de matchs mais tout comme les bandeaux et autres accessoires, la marque ne doit pas être visible. En Ligue des champions, des joueurs du club de Valence s'étaient échauffés avec des cache-cous adidas et la marque aux 3 bandes apparaissaient, ce qui avait valu un rappel à l'ordre de l'UEFA au club espagnol. Dans la même veine, le cache-oreille est interdit an match, bien qu'il soit parfois porté à l'échauffement pendant l'hiver dans les pays où les températures sont les plus basses.

Globalement, les règlements de l'IFAB vis-à-vis du port des accessoires visent à protéger les joueurs du danger de certains de ces accessoires mais ont aussi pour but d'empêcher les joueurs de faire la promotion de certaines marques avec leurs bandeaux ou encore leurs manchons !