EdF : Deschamps ravi de la gestion de Mbappé

C'était l'une des polémiques qui a émaillé le début du rassemblement bleu du mois de novembre. Pourquoi avoir appelé Kylian Mbappé, qui était forfait avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs matches et dont le retour n'était pas espéré pour le match face au Portugal ? Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a dû défendre à plusieurs reprises son choix mais aussi son staff médical, quant à la qualité du traitement reçu par l'attaquant de 21 ans. Il n'a donc pas boudé son plaisir à l'heure d'évoquer l'entrée en jeu de Mbappé face à la Suède, ponctuée d'une passe décisive.

« Tout s'est bien passé avec Kylian, il va rentrer dans son club frais. J'ai l'impression qu'on n'est pas capable de s'en occuper... On a fait les choses graduellement par rapport à son ressenti. Il voulait revenir contre le Portugal, j'avais un choix à faire. (…) Ce soir il était bien, il avait de bonnes sensations, il fait une passe décisive, il retrouve le plaisir du jeu et maintenant il va retrouver son club, il a un match assez rapidement (vendredi, contre Monaco, ndlr). Il y tenait, ça n'a pas été possible. Le staff médical a fait un gros gros travail pour lui permettre d'être guéri, d'être sur le terrain aujourd'hui et à disposition de son club à partir de demain », a déclaré Didier Deschamps.