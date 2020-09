PSG : les mots de Leonardo aux joueurs après la défaite contre l'OM

La crise pointerait-elle le bout de son nez au PSG ? En tout cas, deux matchs de Ligue 1 et deux défaites, toutes sur la plus petite des marges (1-0), d'abord à Lens puis contre l'OM Dans le Classique. Un début de saison historiquement faible : pour la première fois depuis 1978, Paris perd ses 2 premiers matchs sans marquer le moindre but. Après la rencontre houleuse et électrique au Parc des Princes contre leur dauphin de la saison dernière, Leonardo serait allé parler à ses joueurs.

Selon RMC Sport, le directeur sportif brésilien qui avait pesté en après-match sur l'arbitrage aurait eu un discours motivant et remobilisateur. Même si le média n'a pas les mots exacts, il affirme que Leonardo aurait apporté son soutien aux membres de l'effectif, leur demandant de rapidement se concentrer sur la réception de Metz ce mercredi soir. Des mots apparemment positifs pour ressouder un groupe qui pourrait se fissurer rapidement.