PSG : les règles mises en place par Luis Campos feraient déjà effet !

Le 21 juin dernier, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi donnait le coup d’envoi d’une nouvelle ère chez les Rouge et Bleu. Terminé le clinquant, place au travail. « Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes ».

Pour atteindre cet objectif, le PSG s’est débarrassé de Leonardo. Réputé pour être un travailleur de l’ombre spécialisé dans la détection de pépites, Luis Campos a été installé à la place du Brésilien. Et le Portugais a déjà commencé à instaurer ses règles de vie au sein du vestiaire francilien. C’est ce que nous apprend Le Parisien du jour.

Ressouder le groupe

Selon le quotidien, l’objectif de Campos est de remettre du liant entre les joueurs du club de la capitale et d’en finir avec les clans. Ainsi, tous les joueurs doivent désormais venir au centre d’entraînement prendre leur petit-déjeuner tous ensemble. Idem pour le déjeuner, une fois les séances d’entraînement effectuées. Et visiblement, les premiers effets seraient visibles.

« Ces derniers temps, il y avait beaucoup de clans au sein du vestiaire. Les Sud-Américains entre eux, les Français entre eux, les autres européens entre eux, les remplaçants entre eux. Cette fois, ça ne recommence pas sur les mêmes bases », explique un proche du club au journal. Reste à savoir si ce début d’osmose durera dans le temps.