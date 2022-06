MU : Cristiano Ronaldo ne devrait pas aller au Bayern

La suite après cette publicité

La rumeur a déjà pris du plomb dans l'aile. Ces dernières heures, la presse espagnole expliquait que Cristiano Ronaldo (37 ans) avait mis un sacré coup de pression à sa direction, en indiquant qu'il était prêt à quitter Manchester United si le mercato estival 2022 ne répondait pas à ses attentes. En fin de contrat dans un an et plus proche de la fin de sa carrière que du début, le Portugais veut faire partie d'une équipe compétitive pour continuer à garnir son armoire à trophées.

Au milieu de cette situation un peu spéciale, As expliquait ces dernières heures que le Bayern Munich avait jeté son dévolu sur l'ancienne star du Real Madrid pour compenser le probable départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Une information ayant rapidement fait le tour de la planète football mais qui a en revanche été démontée ce vendredi par la presse allemande. Sky Sport Germany indique de son côté tout simplement que CR7 ne rejoindra pas le Rekordmeister cet été. Reste maintenant à savoir ce que l'attaquant international lusitanien fera dans les prochaines semaines, et surtout si les Red Devils sont prêts à tout pour le conserver.