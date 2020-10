Covid-19 : Montpellier annonce 12 cas positifs !

Le cours de la Ligue 1 continue d’être perturbé par la pandémie de Covid-19. Après l’arrêt du championnat en mars, on a vu le début de championnat secoué par les nombreux cas positifs, heureusement souvent asymptomatiques, mais qui empêchent les entraîneurs d’aligner leurs meilleurs onze. Et ce n’est pas fini.

On apprend ce vendredi matin que Montpellier a recensé 12 cas positifs ce jeudi. «Les tests PCR effectués hier ont révélé 8 cas positifs chez les joueurs et 4 parmi le staff. De nouveaux tests ont été réalisés ce matin auprès de l’ensemble du groupe. Les 12 personnes ont été isolées comme le prévoit le protocole sanitaire», peut-on lire sur le communiqué officiel du club héraultais.

Les pensionnaires de La Mosson ne sont décidément pas épargnés. On se souvient en effet que Junior Sambia avait été l'un des premiers joueurs de L1 à subir les conséquences de la maladie, avec un placement en coma artificiel. On ignore encore quels sont les joueurs concernés, mais il est déjà certain que Michel Der Zakarian, coach du MHSC, va devoir se creuser les méninges pour composer un groupe, puis un onze de départ compétitif pour s’en aller défier l’AS Monaco dimanche dans le cadre de la 7e journée de L1.