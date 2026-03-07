Ligue 1 : Nantes s’incline contre Angers et poursuit sa chute incontrôlable

L’électrochoc n’a pas eu lieu. Six jours après la défaite cruelle face à Lille (1-0), la sixième en sept matchs, Ahmed Kantari avait fait des choix forts en écartant de son groupe Tylel Tati, Ibrahima Sissoko, Amady Camara, Herba Guirassy ou encore Abakar Sylla. Malgré ce remue-ménage tactique, le coach de 40 ans a une nouvelle fois vu son équipe s’incliner face à Angers ce samedi (0-1). Les Nantais n’ont pas vraiment été vernis en encaissant un but sur l’une des rares frappes cadrées de leurs adversaires en 50 minutes. C’est Amine Sbaï qui avait ouvert le chemin aux Angevins en nous gratifiant d’un superbe enchaînement : contrôle poitrine, reprise de volée (52e, 0-1).

En face, les Canaris n’avaient jamais réellement réussi à mettre Hervé Koffi en difficulté pendant les 80 premières minutes du match. Tabibou a finalement jeté un frisson sur coup franc (83e), comme Mohamed sur sa tentative repoussée par le portier burkinabé (85e). Mais à ce stade de la saison, les intentions ne comptent plus, il faut des buts. Avec cette 16e défaite en 25 journées, Nantes s’enlise et croupit à sa terrible 17e place en championnat. À noter que la rencontre avait également été marquée par une distribution de tracts hostiles à Waldemar Kita. Ceux-ci mettaient en scène le patron du FC Nantes en train de cirer les chaussures du patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, en référence au match reporté entre les deux clubs pour les intérêts de Paris. Ça donne le ton…